Detran/AC divulga calendário de licenciamento para o ano de 2025

O Governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), divulgou nesta terça-feira, 17, o calendário de pagamento do licenciamento veicular de 2025. O cronograma segue escalonamento conforme o final das placas dos veículos, com início em 31 de março para placas terminadas em 1 e 2 e término em 31 de outubro para placas de final 0.

O pagamento do licenciamento deve ser realizado junto à última cota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O proprietário que não quitar todos os débitos não poderá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV).

Os boletos podem ser emitidos de forma prática e rápida pelo site do Detran-AC. Basta acessar a aba Portal de Serviços e realizar o login na plataforma. Somente os proprietários que quitarem todos os débitos terão acesso ao CRLV digital, que pode ser obtido pelo Portal de Serviços do Detran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).