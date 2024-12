Bombeiros comentam incêndio em árvore de Natal no Palácio Rio Branco

O Corpo de Bombeiros emitiu nota comentando o incêndio que destruiu uma árvore de Natal no Palacio Rio Branco. O fogo começou às 1h25 desta terça, 17/12, e uma equipe ainda no local apurando as causas do sinistro.

Veja nota:

Um incêndio atingiu uma das árvores de Natal que compõe a decoração em frente ao Palácio Rio Branco, na madrugada desta terça-feira, 17, por volta de 1h25.

O sinistro foi atendido rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada pelo sentinela que fica de plantão no palácio, ao perceber uma fumaça saindo da decoração. Devido à agilidade, o fogo foi contido e apenas uma parte externa da árvore foi atingida, o que resultou em prejuízo parcial.

A equipe do Corpo de Bombeiros segue no local apurando a causa do incidente, e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) trabalha simultaneamente para realizar o reparo da decoração com maior brevidade possível.

Coronel Charles Santos

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre

Foto: ac24horas