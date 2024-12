Agenda da água: começa hoje (17) em Rio Branco o Simpósio Estadual de Recursos Hídricos e Segurança de Barragens

O governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente (Imac), realiza nesta terça-feira, 17, o Simpósio Estadual de Recursos Hídricos e Segurança de Barragens. O evento será realizado em Rio Branco das 8h30 às 15h40, no Auditório da Filmoteca da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, localizada na Av. Getúlio Vargas, 389, Centro.

Além do Imac, o evento conta com representações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado do Acre.

O simpósio visa à promoção e ao debate sobre a atuação do Estado e empreendedores no que se refere à segurança de barragens, legislação e demais instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Além disso, serão partilhados, ainda, com técnicos e a comunidade, conhecimentos que norteiam a temática do encontro.

A atividade é aberta ao público, mas tem como foco a comunidade técnica em geral, engenheiros, geólogos, agrônomos, ambientalistas, representantes de órgãos do Estado, acadêmicos de engenharia e áreas afins, empreendedores.

O presidente do Imac, André Hassem, falou da importância da temática no sentido de debater a gestão dos recursos hídricos e a segurança de barragens. “Essas dois temas são interligados, importantes e fundamentais para garantirmos o abastecimento de água, preservamos e conservarmos o meio ambiente, protegendo as comunidades contra desastres naturais que possam vir a acontecer, principalmente pelos eventos extremos que temos sofrido, como ocorreu este ano, por exemplo, uma cheia de grandes proporções seguida de uma seca severa”, afirmou o presidente da autarquia.

Confira a programação

Palestra 1: Política de gestão de recursos hídricos – ministrada pela chefe da Divisão de Recursos Hídricos da Sema, Maria Antônia Zabala.

Palestra 2: Outorga como instrumento de gestão de recursos hídricos – ministrada pelo chefe da Divisão de Outorga do Imac, Luís Carlos Cruz.

Palestra 3: Política Nacional de Segurança e sua implementação no Estado do Acre – ministrada pela coordenadora de Segurança de Barragens do Imac, Milenna Rocha.

Palestra 4: Licenciamento ambiental de atividades que utilizam recursos hídricos – ministrada pela chefe da Divisão de Licenciamento de Recursos Hídricos e Barragem do Imac, Elizabeth da Cunha.

Palestra 5: Gestão de riscos e resposta da Defesa Civil em incidentes e acidentes com foco em segurança de barragens – ministrada pelo primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Rogério Oliveira.