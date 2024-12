VÍDEO: Mulher é engolida por calçada após explosão; entenda o caso

Uma explosão em uma calçada em Lima, capital do Peru, terminou com uma mulher engolida por uma calçada. O caso aconteceu na última quinta-feira (5) e problemas elétricos geraram o transtorno para a vítima.

Uma caixa elétrica explodiu após uma sobrecarga gerada por problema na manutenção dos cabos. No incidente, a tampa metálica da caixa atingiu a mulher que caminhava no local fazendo com que ela caísse no buraco.

Segundo informações da imprensa Peruana, a vítima está em estado estável. A empresa responsável pela caixa, no entanto, negou responsabilidade pelo acidente.





Fonte: BNEWS