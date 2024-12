VÍDEO: Ivete e Daniela Mercury dão beijão em cima do palco: “botei a língua, foi uma loucura”

O beijão entre Ivete e Daniela fez parte do registro audiovisual da Rainha do Axé pelos 40 anos do ritmo | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

O beijão entre Ivete e Daniela fez parte do registro audiovisual da Rainha do Axé pelos 40 anos do ritmo | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

Ivete Sangalo e Daniela Mercury protagonizaram um momento marcante registrado no audiovisual da Rainha do Axé, gravado na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, em celebração aos 40 anos do axé. A produção foi lançada na última sexta-feira (13) e um registro especial roubou a cena.

Em um vídeo compartilhado no perfil oficial de Daniela, no Instagram, as duas protagonizam um beijão. “Há 10 anos atrás, quando eu casei com o Malu, você disse que era minha fã. E aí?”, intimou a anfitriã e recebeu o beijo da amiga. “Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava. Eu posso dizer agora que eu já peguei. Não foi culpa dela viu Malu, fui eu que agarrei ela. Eu botei a língua, foi uma loucura”, brincou Ivete.

Antes, a esposa de Daniel Cady aproveitou o momento para elogiar Daniela e destacar sua importância para música baiana e nacional. “Acho que você é uma das maiores artistas desse país, completando 40 anos, recomeçando, porque é um fogo no corpo que essa mulher tem. Rainha!”, afirmou. ” E foi quem começou uma estrada que nos mostrou, as outras cantoras da Bahia, que era possível a gente fazer a coisa direito. E essa bichinha já me… Segurou muito minha mão muitas vezes e eu sou fã dela pra caralho. Eu sou fã, porra”, completou.