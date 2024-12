VÍDEO: Entregador de pizza é morto a tiros e motivo surpreende; confira

Um entregador de pizza, de 34 anos, foi morto a tiros durante uma entrega no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O homem recebeu dois tiros no peito pela falta de um refrigerante no pedido.

A situação foi registrada por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, os dois discutem e em seguida o cliente dispara contra o entregador. Após cair ao chão, a vítima foi arrastada para o outro lado da rua. O cliente também tira a moto do lugar e coloca próximo ao local que deixou o homem.

Antes de receber os disparos, o profissional solicitou a entrega do refrigerante e o proprietário da pizzaria foi levar. Mas ao chegar no local, já encontrou o motoboy em estado grave. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O responsável pelo disparo foi preso após dois meses e teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça.

Rapaz, que absurdo! Entregador de pizza de 34 anos é morto a tiros, em São Paulo, por falta de refrigerante em pedido. O assassino, que foi preso, chega a arrastar o corpo do homem para longe de sua casa. É pra isso que a extrema-direita quer armas um bando de malucos. pic.twitter.com/tpFYIXV9AW — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) December 14, 2024

Fonte: BNEWS