Preso em Goiás suspeito de assassinato em frente a delegacia da Cidade do Povo, em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia de Civil de Goiás, prendeu, no último domingo, 15, o investigado B.A., acusado de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Os crimes aconteceram na manhã de 9 de dezembro, em frente à Delegacia de Polícia Civil do bairro. Durante a ação criminosa, a vítima Rodrigo Rodrigues foi perseguida e teve seu veículo alvejado por diversos disparos, mas conseguiu escapar ileso. No mesmo episódio, o comparsa de B.A., identificado como Geremias Lima de Souza, foi atingido por disparos efetuados pelo próprio investigado, vindo a óbito no local.

Após o crime, B.A., fugiu para o estado de Goiás, mas foi monitorado pelas forças policiais. Com a emissão do mandado de prisão preventiva no plantão judicial do sábado, 14, o investigado foi localizado e preso na manhã de domingo, 15, em um hotel na cidade de Goiânia (GO).

O delegado da DHPP/ AC, Alcino Ferreira Júnior, destacou o empenho das forças policiais e a importância da resposta rápida ao caso. “Essa prisão é fruto de uma atuação integrada e eficaz entre as polícias do Acre, Goiás e a PRF. A colaboração entre as instituições foi essencial para garantir que o investigado fosse localizado e preso, mesmo fora do estado. Isso mostra que a Polícia Civil está comprometida em trazer justiça e dar uma resposta firme à sociedade diante de crimes graves como este”, disse.

A operação reforça o comprometimento da Polícia Civil do Acre em combater a criminalidade, garantindo que crimes bárbaros não fiquem impunes, e demonstra a eficiência das forças policiais na cooperação interestadual.