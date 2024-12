Operação policial resulta na apreensão de armas e drogas na capital

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Acre (PMC) neste domingo, 15, resultou na desarticulação de uma atividade criminosa no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco (AC). A ação foi conduzida pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e pela Companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Durante um patrulhamento na área, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que indivíduos estariam comercializando drogas e manuseando armas de fogo em um beco da rua Araruna. Com base na denúncia, os policiais realizaram uma incursão no local.

Ao avistar a guarnição, um dos suspeitos tentou fugir e descartou um saco plástico dentro de uma residência. Durante a abordagem, a equipe localizou uma pistola calibre .380 com 20 munições intactas, uma submetralhadora calibre 9mm com 19 munições, além de entorpecentes e uma quantia em dinheiro trocado, configurando o tráfico de drogas.

Os envolvidos na ação, incluindo um menor de idade, foram detidos. Eles receberam voz de prisão e o menor foi apreendido, sendo todos encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Com informações de A Gazeta do Acre.