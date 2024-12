Lei que obriga instalação da boia nos reservatórios de água já está em vigor na capital do Acre

O uso da boia nos reservatórios de água, torna-se imprescindível para evitar o desperdício de água, visto que mais de 50% da água que sai da Estação de Tratamento (ETA), é desperdiçada. Desta forma, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), colocou em vigor a resolução de nº 97, no dia 7 de agosto de 2024, para que o usuário seja orientado a instalar a boia em seus reservatórios de água.

A instalação da boia de vazão total nos reservatórios, como cisternas e caixas d’água, irá garantir que a água não transborde quando encher, evitando assim o desperdício.

Para Jamerson Valle, gerente comercial do Saerb, a intenção é que a comunidade tenha consciência sobre o desperdício de água.

“O objetivo com isso é de conscientização da população, para que possamos além de coibirmos o desperdício, assegurarmos a eficiência do abastecimento e ampliarmos, cada vez mais, nossa abrangência de atendimento” explica.

Conforme determina a resolução, os usuários terão o prazo de 12 meses, a contar da data da publicação para instalar boias em seus reservatórios de água. Após esse período, caso o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), identifique a ausência das boias, será emitida uma notificação por escrito, da qual o usuário deverá acusar recebimento na segunda via e orientações verbais para que se adeque as regras previstas na resolução. Caso o desperdício de água persistir, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Municipal nº 1.575, de 8 de dezembro de 2005, de maneira gradual e progressiva.

No caso de novos serviços de implantação de ligação e religações, que forem solicitados após a publicação da resolução, somente serão atendidos mediante já terem a instalação das boias nos reservatórios.