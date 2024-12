Influenciadora que fingia ser irmã gêmea morta há anos decide contar a verdade à família; assista

Situação foi relatada por Annie Niu em vídeo e viralizou no Tiktok | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Uma influenciadora chinesa, Annie Niu, decidiu confessar para a sua família que sua irmã gêmea estava morta. A jovem teria falecido há cerca de cinco anos, em decorrência de uma meningite viral. A situação foi relatada por ela em vídeo e viralizou no Tiktok.

Durante a publicação, Annie contou que tomou a decisão para poupar os familiares da notícia trágica. O vídeo foi publicado há dois dias, pela influenciadora que conta com mais de 220 mil seguidores, e já possui mais de 6 milhões de visualizações.

“Eu não contei aos meus avós e à parte mais distante da família que minha irmã morreu. Foi uma decisão do meu pai contar só agora em julho, no leito de morte da minha avó, que minha irmã morreu e a estava esperando ‘do outro lado'”, disse.

Annie explicou que a decisão de esconder isso dos avós teria sido devido a idade avançada, muito por causa do impacto que isso poderia causar neles. Em ligações, a jovem fingia ser a irmã durante datas importantes, além de sempre inventar desculpas para não visitá-los presencialmente.

Nos comentários do vídeos, muitas pessoas criticaram a atitude da jovem e disseram que os avós “mereciam saber a verdade”. Em contrapartida, outras pessoas se sensibilizaram com a situação e revelaram que enfrentam situações parecidas, principalmente com parentes mais idosos.

“Eu sou africano e faço isso com minha avó. Ela ainda não sabe que minha mãe faleceu e já faz 7 anos que nós apenas dizemos a ela que ela está no trabalho”, contou um seguidor. “Sou árabe e também não contamos tudo aos nossos avós quando estão doentes”, explicou outro. “Minha avó teve um derrame meses depois que minha irmã faleceu. Eu entendo completamente”, afirmou uma terceira.

