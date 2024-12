Homem que esfaqueou ex-companheira em shopping é agredido por populares; assista

Um homem suspeito de esfaquear a ex-companheira no shopping Paseo, no bairro do Itaigara, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (16), foi agredido por populares antes de deixar o centro comercial algemado. Ele foi socorrido por militares da 35ª CIPM para o Hospital Geral do Estado (HGE), pois apresentava ferimentos no rosto.

Imagens encaminhadas ao BNews mostram o homem sendo levado pelos policiais, sob gritos de pessoas que estavam no shopping. Segundo a PM, ele foi levado para a delegacia após receber alta.





A vítima, identificada como Cristiane Nunes de Souza, é funcionária do centro de compras e foi atacada pelo suspeito. Ao perceber a situação, a equipe de segurança do shopping imobilizou o agressor até a chegada dos PMs.

A mulher foi socorrida por brigadistas do shopping e, depois, por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações preliminares, ela também foi levada para o HGE.

A loja onde tudo aconteceu foi fechada e panos foram colocados nos vidros para impedir a visualização do interior do local.

Fonte: BNEWS