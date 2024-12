Hereges de quatro patas! Gatinhos invadem missa e causam tumulto; ASSISTA

Um grupo de desordeiros casou o maior tumulto durante uma missa. Sem se importa com a reverência no local sagrado, quatro gatinhos subiram ao púlpito e brincaram no local, como verdadeiros hereges de quatro patas.

No vídeo compartilhado no Instagram, os bichanos apareceram correndo pela igreja enquanto o padre cantava, sem se importarem se estavam ou não interrompendo o momento religioso. O melhor do registro adorável, é que os fiéis permitiram que os gatinhos se divertissem.

A cena fofa agradou os internautas que ficaram surpresos com o acolhimento da igreja com os animais. “Ia passar a noite vendo esse show tranquilo” e “Uma igreja que acolhe os bichinhos? Ai eu posso acreditar que Deus está nesse lugar”, foram alguns dos comentários na publicação.

Confira:

Fonte: BNEWS