Gabarito do concurso dos Correios já está disponível para consulta

Os gabaritos preliminares das provas do concurso público dos Correios foram liberados e já estão acessíveis para consulta nesta segunda (16). Organizado pela banca IBFC, o certame movimentou 4.302 candidatos no Acre e mais de 1 milhão em todo o país. Com a oferta de 9.413 vagas, as provas ocorreram no último domingo, 15 de dezembro, marcando uma das maiores seleções realizadas pela estatal nos últimos anos.

No Acre, sete vagas foram disponibilizadas para cargos que incluem desde nível médio, como carteiro, até nível superior, contemplando funções como advogado, analista de sistemas, engenheiro civil e engenheiro elétrico. A expectativa era grande entre os concorrentes, especialmente diante da ampla concorrência nacional.

Os candidatos que participaram da prova podem acessar os gabaritos no site oficial da IBFC, clicando na aba “Área do Candidato”. Para consultar, é necessário informar o CPF e a senha cadastrados no ato da inscrição, o que também possibilita o download do caderno de questões da prova objetiva.

Quem não concordar com as respostas apresentadas no gabarito preliminar poderá interpor recurso. O período para envio começa às 10h desta segunda-feira, 16 de dezembro, e se estende até as 17h da quarta-feira, dia 18. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelo sistema da banca organizadora.

A divulgação dos gabaritos definitivos e o resultado final do concurso estão previstos para janeiro de 2025.