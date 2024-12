Festa termina em confusão após agente da PF se irritar com som alto; veja vídeo

Uma festa em um bar no Sudoeste, no Distrito Federal, terminou em confusão depois de um policial federal se irritar com o som alto. O caso, que acabou na delegacia, ocorreu por volta das 21h30 deste sábado (15).

De acordo com informações do Metrópoles, a situação começou quando o agente Fredson Teles Moreira, incomodado com o barulho da festa, foi até o estabelecimento para exigir que o volume do som fosse reduzido. Na ocasião, o policial estava armado.

Aos policiais, Fredson informou que o som alto estava sendo direcionado para o prédio onde ele morava. Ainda segundo ele, essa não foi a primeira vez que a situação o incomodou. Depois de não conseguir resolver pelo telefone, ele decidiu ir até o local para pedir que abaixassem o volume.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o policial bastante exaltado, enquanto grita e caminha com uma arma na mão. O agente também disse que sacou a arma porque se sentiu ameaçado, mas a manteve apontada para o chão.

No entanto, testemunhas afirmaram que Fredson estava descontrolado e, durante a confusão, havia ameaçado as pessoas com a arma. O registro do momento mostra o cantor que se apresentava na festa sendo empurrado por Fredson. Veja:





Fonte: BNEWS