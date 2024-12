Em plena luz do dia, grupo de criminosos ataca homem em praia; veja vídeo

Um homem foi atacado por um grupo de pelo menos nove criminosos na praia do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, neste domingo (15). Testemunhas registraram o momento do ataque e compartilharam o vídeo nas redes sociais.

As imagens mostram a vítima caída no chão, enquanto é cercada pelos suspeitos, que tentam levar seus pertences.

A ocorrência foi registrada em plena luz do dia, na Praça dos Expedicionários, área com grande fluxo de pessoas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: BNEWS