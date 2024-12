Com o anúncio feito pelo partido NOVO, de que a ex-deputada federal Mara Rocha vai se filiar à sigla e disputar uma das vagas para o Senado em 2026, poderemos ter uma eleição extremamente disputada, porque todos os concorrentes já passaram pela prova das urnas. Será uma briga de profissionais da política. Nós, teremos no cenário, o ex-governador Jorge Viana (PT), o governador Gladson Cameli (PP), o senador Márcio Bittar (UB), senador Sérgio Petecão (PSD), e agora a ex-deputada federal Mara Rocha (NOVO). Neste quadro existe apenas um candidato declaradamente de esquerda, o Jorge Viana (PT), e os demais de centro, de direita e de extrema-direita. São duas vagas que estarão abertas em 2026. É muito cedo para uma análise do quadro, porque a eleição só vai acontecer em outubro de 2026. Mas é salutar termos nomes de diversos campos ideológicos, o que deixa o eleitor com amplo poder de escolha. Ou seja, como diz o ditado: – Quanto mais cabras, mais cabritos.

VEREADORES DECIDEM

A Executiva do PP democratizou a escolha do nome que vai disputar a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. Quem vai votar na indicação, serão os seis vereadores – eleitos e os atuais – do partido. Quem ganhar leva a bancada unida.

NOMES POSTOS

Os dois nomes postos são os dos vereadores Samir Bestene (PP) e Elzinha Mendonça (PP). A votação (16) será bem pegada.

PRINCIPAL ADVERSÁRIO

Caso se confirme a candidatura a senadora pelo partido NOVO – em 2026 – os dois principais problemas que a Mara Rocha enfrentará na sua campanha serão o fato do novo não ter tempo eleitoral e nem um bojudo Fundo Eleitoral, ao contrário dos adversários. O NOVO, no estado, tem uma política contra o Lula.

ABRE O LEQUE

Mas é importante que Mara Rocha seja candidata a senadora, porque amplia o leque de candidatos para a escolha do eleitor.

MESMO NICHO

Quem não deve estar gostando da hipótese da Mara Rocha ser candidata ao Senado, é o senador Márcio Bittar (UB), porque disputaria com ele no mesmo nicho, os votos bolsonaristas e da extrema-direita no estado.

LONGE DO DESGASTE

O senador Sérgio Petecão (PSD) está convencido de que não lhe prejudica a candidatura do Jorge Viana (PT) ao Senado; porque isso lhe tira a pecha negativa de ser o candidato oficial do PT.

OUTRO ARGUMENTO

Além do PP ter o vice-prefeito, outro argumento muito usado pela turma do Velho Boca para não agasalhar apoio à candidatura do vereador Samir Bestene (PP) à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, é que a família Bestene já comanda a secretaria municipal de Educação, com a professora Nabiha Bestene.

PERDENDO TEMPO

Assessores do senador Márcio Bittar (UB) o convenceram a ficar fora da articulação de querer unificar as candidaturas ao governo da vice-governadora Mailza Assis (PP) e a do senador Alan Rick (UB), lhe aconselhando a gastar seu tempo com a sua campanha à reeleição. Mesmo porque, Alan não abre mão de disputar o governo. E a Mailza tem se manifestado que vai para a disputa.

PACOTE FECHADO

É consenso dentro do PSD do senador Sérgio Petecão de que o partido deve apoiar a candidatura ao governo da Mailza Assis (PP), e tentar uma dobradinha com o Gladson para o Senado. O jogo do Senado está aberto. Uma briga de gente grande.

TUDO MUITO SIMPLES

Os secretários do Gladson deixam a porta arrombada, para depois consertar. Se no primeiro dia do movimento dos acampados na ALEAC a situação fosse resolvida, não teria havido o desgaste. Masoquismo puro.

PROVA DE FOGO

A eleição para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco é a prova de fogo do chamado “Bloquinho” – com cinco vereadores – para saber se são independentes ou estão fazendo charme para a plateia.

PODE SER DECISIVA

A bancada do MDB, com três vereadores, se votarem unidos, pode ser decisiva na eleição para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. O MDB foi adversário do prefeito Bocalom na última eleição.

NAVEGOU TRANQUILO

O governador Gladson Cameli navegou tranquilo na legislatura que se finda da ALEAC: todos os projetos que enviou foram aprovados. Importante o trabalho do presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (PP).

MUITO SIMPLES

Se existe bandido que furta a fiação elétrica da rede pública, é porque tem empresa que mexe com ferro-velho, que compra o produto de quem furtou. Óbvio. Seria a hora da polícia fazer uma devassa nesses empreendimentos, para tirar do mercado os ilegais.

AJUDA ZERO

Há muita reclamação no campo político contra o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo – indicado pelo bloco da esquerda junto ao Lula – por não ter movido uma palha a favor da candidatura do Marcus Alexandre (MDB), na última eleição municipal. Grupos querem sua cabeça, sob argumento de não fazer política.

TUDO MUITO SIMPLES

Caso o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse um democrata, ele teria aceitado o resultado das urnas, e nenhum destes desfechos contra golpistas -até prisão de General quatro estrelas – estaria acontecendo. Eleição se ganha e se perde. O Bolsonaro não se preparou para perder, dava a reeleição como certa. Mas não combinou com as urnas. Agora, aguente o repuxo em que se meteu.

QUESTÃO DE MOMENTO

O senador Márcio Bittar (UB) vai disputar a reeleição pelo PL, partido que já tem o domínio familiar no estado. Sua meta é ser coordenador, no Acre, da candidatura do grupo Bolsonaro (este está inelegível), na disputa presidencial de 2026.

BOM FONTE

Ouvi ontem, de uma boa fonte ligada à cúpula palaciana: “O que vai dizer se apoiaremos a candidatura da Mailza ao governo será a pesquisa”. Traduzindo para o popular: – Se ela tiver bem será apoiada pelo grupo do Gladson; mas se não decolar, não embarcam na sua candidatura.

FRASE MARCANTE

“Se um homem não sabe para que porto embarca, nenhum vento é favorável”. Sêneca, filósofo romano.