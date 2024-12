Concurso da Embrapa abre inscrições com salários de até R$ 12,8 mil

Com vagas para o Acre, as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) iniciam nesta segunda-feira, 16 de dezembro. Organizado pelo Cebraspe, o certame oferece 1.027 vagas para os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União em 6 de dezembro de 2024, os salários variam de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61, além de benefícios como assistência médica, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio pré-escola e mais.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente no site do Cebraspe até as 18h do dia 7 de janeiro de 2025. A Embrapa não realizava concurso público em âmbito nacional desde 2009, e o novo processo foi anunciado pelo presidente da instituição em 2023.

Distribuição de vagas

O concurso oferta vagas para diferentes níveis de escolaridade:

Assistente (62 vagas): Exige nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano) com salário inicial de R$ 2.186,19.

Técnico (242 vagas): Necessário nível médio ou técnico (conforme especialidade), com remuneração de R$ 5.556,81.

Analista (404 vagas): Requer nível superior em áreas específicas, com salário inicial de R$ 10.921,33.

Pesquisador (319 vagas): Exige mestrado em áreas determinadas, com remuneração de R$ 12.814,61.

O concurso destina 20% das vagas para pessoas pretas e pardas (PPP) e 10% para pessoas com deficiência (PCD).

Benefícios e jornada de trabalho

Além do salário, os aprovados terão benefícios como seguridade social, auxílio para filhos com deficiência mental e jornada de 40 horas semanais.

Taxas de inscrição

Pesquisador: R$ 170

Analista: R$ 150

Técnico: R$ 80

Assistente: R$ 60

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção durante o período de inscrição.

Cronograma

Inscrições: 16/12/2024 a 07/01/2025

Pagamento: Até 27/01/2025

Locais de prova: 07/03/2025

Provas objetivas: 23/03/2025

Gabaritos preliminares: 28/03/2025

Resultado final das provas: 22/04/2025.