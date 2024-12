Com 350 vagas e provas no Acre, concurso do ICMBio abrem inscrições

As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) começaram nesta segunda-feira (16). O concurso oferece 350 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos com exigência de nível superior em qualquer área. As vagas têm remuneração inicial de R$ 9.817,72, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 1 mil. Os contratados serão regidos pelo regime estatutário, garantindo estabilidade no cargo.

São 120 vagas para analista administrativo, com distribuição de 10 vagas para cada região do Brasil e 70 vagas na sede, em Brasília. Para analista ambiental, são 230 vagas, sendo 90 para Brasília e o restante distribuído entre as demais regiões do país. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 3 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do concurso. As taxas de inscrição são R$ 93 para analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental. Candidatos que comprovarem inscrição no CadÚnico, forem de famílias de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.