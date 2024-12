Bocalom debate com Gladson a disputa na Câmara de Vereadores de Rio Branco

Após o término das eleições na capital e a derrota da esquerda, intensificou-se a disputa por posições na prefeitura e na presidência da Câmara de Vereadores. O partido União Brasil conseguiu nomear Renan Bites para a Secretaria de Saúde, contudo, Progressista também busca ter representação na segunda gestão do prefeito Tião Bocalom (Partido Liberal). Na última sexta-feira, Bocalom e o governador Gladson Cameli tiveram uma conversa. Cameli assegurou que fará o possível para preservar a unidade entre os partidos que saíram vitoriosos nas eleições. Tal união se estende à disputa pela Mesa Diretora do Legislativo e as eleições de 2026 como deseja o regente da orquestra da direita, senador Márcio Bittar (União Brasil). Na conversa com Bocalom, Cameli reforçou a necessidade de manter os partidos unidos, tanto na prefeitura quanto na Câmara. A nomeação de Bites para a Secretaria de Saúde é um passo nessa direção, mas construir a unidade na futura base e a participação do PP em mais espaços ainda está em negociação. . A disputa pela presidência da Câmara é uma briga de criança frente ao embate envolvendo o senador Alan Rick (União Brasil) e a vice-governadora Mailza Assis (PP) em 2026. . A dona Linda Cameli, mãe do governador Gladson, se manifestou publicamente ao comentar uma matéria: . De acordo com ela, o filho Gladson é candidato a concluir o mandato. . Com isso, muda tudo se realmente acontecer d e o governador Gladson continuar até dezembro de 2026. . Há mães que pagam um alto preço de angústia e sofrimento quando seus filhos estão na política. . No leito da enfermidade, poucos dias antes de partir, a mãe do Macunaíma lhe fez um último pedido: . “Filho, me prometa que você nunca mais será candidato e que sairá da política”. . Macunaíma descobriu o raro prazer de dizer não! . O prefeito de Xapuri, em seus últimos dias de mandato, pretende voltar à arena política em 2026 como candidato a deputado estadual. . Vereador eleito Eber Machado (MDB), pré-candidato a deputado estadual em 2026, andou afinando a viola com o senador Márcio Bittar. . Outro que volta ao cenário político como candidato a deputado estadual ou federal é o ex-deputado Lira Morais. . Seu irmão, Antônio Morais (PL), foi reeleito para o quarto mandato de vereador na capital. . A propósito, nenhum aliado por reclamar o estilo do prefeito Tião Bocalom; ele nunca enganou ninguém. . Tem mais: . Sem pressão de eleição ou reeleição, Bocalom está livre, leve e solto para trabalhar nos projetos que gosta, principalmente o seu “Produzir para Empregar”. . Agora vai! . “Se não pegarmos o pombo o general vai tirar nossas medalhas”. (Dick Vigarista) . Medalha! Medalha! Medalha! . A temperatura vai subir muito essa semana em Brasília por conta da pressão do general Braga Netto. . O povo só assiste! . A culpa é do mordomo, bom dia!