Atenção motoristas e viajantes: Deracre está realizando manutenção em quatro rodovias do Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando nesta segunda-feira, 16, uma operação de manutenção nas rodovias estaduais AC-407, AC-475, AC-40 e AC-90. A iniciativa busca recuperar o pavimento, melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança viária dos motoristas que utilizam essas importantes vias.

Operação tapa-buraco em andamento para melhorar a trafegabilidade e a segurança nas estradas estaduais AC-407, AC-475, AC-40 e AC-90. Foto: Ascom/Deracre

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos envolvem a remoção e limpeza dos trechos danificados, seguidos da aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Esses serviços são essenciais para melhorar a trafegabilidade, proporcionando mais qualidade de vida à população e facilitando o transporte de bens e pessoas em todo o estado”, destacou Sula.

A operação não se limita à correção de buracos e desnivelamentos causados pelo tráfego intenso de veículos pesados e pelas condições climáticas. Ela também busca restaurar a camada asfáltica, assegurando a mobilidade e o direito de ir e vir dos moradores. Os serviços abrangem diversos pontos, como o km 10 da AC-475, no sentido BR-364/Acrelândia; o km 97 da AC-40, na entrada de Plácido de Castro; o km 68 da mesma rodovia, no município de Plácido de Castro; e o km 87 da AC-90, em Rio Branco.

A restauração da camada asfáltica nas rodovias do Acre vai assegurar mais mobilidade e direitos de ir e vir para toda a população. Foto: Ascom/Deracre

Mesmo no período de chuvas, o Deracre tem intensificado as ações de manutenção em todo o estado, reafirmando seu compromisso com a infraestrutura viária e a segurança dos usuários das estradas acreanas.