Após desmoronamento, trecho da Estrada Jarbas Passarinho, em Rio Branco, segue interditado

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), informa que, devido ao desmoronamento do aterro no desvio da ponte em construção na Estrada Jarbas Passarinho, o tráfego de veículos no local está suspenso temporariamente.

Placas de sinalização foram instaladas na área para orientar e alertar condutores e pedestres. Solicitamos à população cautela e paciência, além de reforçar a importância de não tentar burlar as sinalizações colocadas no local.

Nosso principal objetivo é resguardar a integridade das pessoas e evitar possíveis acidentes. Contamos com a compreensão de todos até que a situação seja regularizada.