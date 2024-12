A operação que deteve acusado de homicídio no aeroporto de Rio Branco

Na noite de quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu dois mandados judiciais relacionados ao homicídio de Pedro Henrique Costa Dias, ocorrido em 21 de setembro de 2024, no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

O investigado, F.V.A., foi preso preventivamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Rio Branco, com apoio da Polícia Federal, que o conduziu diretamente à autoridade policial que aguardava no local. A prisão ocorreu após Fabrício retornar do Rio de Janeiro, onde estava desde o crime.

Além da prisão, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de J.C., conhecido como “Beba”, padrasto de F.V.A. Durante as investigações, “Beba” tentou assumir a autoria do crime para proteger o enteado, mas a trama foi desvendada pela equipe da DHPP, que identificou Fabrício como o verdadeiro responsável pelo homicídio.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP/AC, destacou a importância da ação integrada e do empenho dos investigadores na elucidação do crime. “A prisão de F.V.A., e a descoberta da tentativa de encobrir o autor mostram o comprometimento da Polícia Civil em garantir a justiça para as vítimas e a segurança da sociedade”, afirmou.

Com o desfecho, a Polícia Civil reforça o seu compromisso com a investigação minuciosa e o combate à violência em Rio Branco e no estado do Acre.