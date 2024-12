Startups e scaleups acreanas podem concorrer a € 120 mil em prêmios em desafio

O Santander X, em parceria com a Oxentia, fundação da Universidade de Oxford, e com a Telefónica, está apoiando startups e scaleups que possuam soluções inovadoras para a área de experiência do cliente. O desafio, chamado de Santander X Global Challenge New era of Customer Experience, incentiva empresas a desenvolverem tecnologias que aprimorem a forma como as marcas interagem com seus consumidores, promovendo novas abordagens para personalização para os canais de atendimento.

As soluções propostas devem focar em duas áreas principais: personalização, que inclui tecnologias como assistentes virtuais, chatbots e reconhecimento por voz, realidade aumentada e programas de gamificação; e omnichannel, com ferramentas que integrem os canais de comunicação de forma fluida e utilizem inteligência artificial para geração de conteúdo e avatares de atendimento, com iniciativas que colocam o cliente no centro da experiência.

O Global Challenge contará com um júri de especialistas que irá premiar seis empresas com um total de € 120 mil. As startups vencedoras receberão € 10 mil cada, enquanto as scaleups serão premiadas com € 30 mil cada.

Os vencedores também terão acesso à comunidade exclusiva Santander X 100, que oferece oportunidades de networking, mentoria, acesso a novos mercados e apoio no desenvolvimento de suas soluções. “As empresas brasileiras que participarem da iniciativa terão a oportunidade de se destacar no cenário global de inovação, acelerando seu crescimento e abrindo novas portas. Nosso objetivo é incentivar cada vez mais startups e scaleups do Brasil a expandirem seu impacto além-fronteiras”, diz Marcio Giannico, senior Head de Governos, Instituições e Universidades do Santander Brasil.

As empresas interessadas podem se inscrever até 15/12/2024 por meio da plataforma Santander X, plataforma global de empreendedorismo do Banco Santander criada para apoiar PMES, Startups, Scaleups e Projetos empreendedores, oferecendo mentorias, cursos online, premiações e desafios globais, que aceleram o crescimento das empresas. Além disso, a plataforma oferece vários descontos e benefícios com parceiros relevantes no mercado.

Os vencedores serão anunciados em um evento de premiação realizado na Espanha, no qual os vencedores participam presencialmente, com aéreo e hospedagem custeados pelo Santander e que contará com a participação de especialistas do setor.

Com o lançamento da 3ª edição de 2024 do Santander X Global Challenge, o Santander reafirma seu compromisso em apoiar o ecossistema global de inovação e empreendedorismo. Iniciativas como essa já resultaram no reconhecimento de empresas brasileiras em edições anteriores, com entrega de viagens internacionais para Madrid, Barcelona e Málaga, além de mais de R$ 670 mil em prêmios, demonstrando o potencial de inovação em diversas regiões do mundo.

Links para inscrição:

https://app.santanderx.com/calls/new-era-of-customer-experience?utm_source=Imprensa&utm_medium=Release&utm_campaign=SXBR-GCNECX-Release