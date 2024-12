Sérgio Lopes (PL), prefeito de Epitaciolândia, fortaleceu sua posição de liderança regional na última eleição. Apesar de enfrentar o Partido Progressista e toda a máquina governamental, ele conseguiu garantir a reeleição com uma votação expressiva, resultado do trabalho que vem desenvolvendo na gestão.

Lopes superou líderes locais tradicionais, que por longo tempo alternavam-se no poder. Na zona rural do município, por exemplo, ele realizou mais de 120 atendimentos itinerantes de saúde, mantendo um alto padrão de qualidade. Além disso, promoveu obras e investimentos estruturais, posicionando Epitaciolândia como a economia que mais cresce no Acre.

Como membro do Partido Liberal e com aliados influentes, há especulações de que Sérgio Lopes possa concorrer a uma vaga para deputado estadual. Ele é visto como uma opção para representar sua classe — os delegados de polícia —, bem como a segurança pública, em geral. Como delegado, ganhou a simpatia da população.

“Louco! Esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será”? (Jesus de Nazaré, dissertando sobre um homem que havia dito ser muito rico, que não precisava mais trabalhar e que iria apenas aproveitar a vida)

. O prefeito Sérgio Lopes tem bons padrinhos políticos; entre eles Mara Rocha, Alan Rick, Roberto Duarte, Márcio Bittar e até o senador Petecão.

. Terminada a eleição, Sérgio Lopes demonstrou sua habilidade política ao estender a mão para adversários como quem diz:

. A guerra acabou, agora é hora de trabalhar por Epitaciolândia!

. Um gesto de nobreza que deveria ser seguido!

. Quanto vale a vida de um homem?

. Sua dívida em drogas, uma pedra de craque, algumas gramas de maconha, uma carreira de pó?

. Levi Leite de Lima, 45 anos, acaba de nascer de novo. Foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 11, em Rio Branco.

. Ele foi sequestrado, agredido, amarrado e ferido com uma facada nas costas. O crime ocorreu sob a ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte metálica, no centro de Rio Branco.

. Segundo informações da Polícia Militar, o ataque teria sido motivado por uma dívida de drogas.

. A ação foi interrompida graças à denúncia de um pedestre que presenciou a cena e acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

. Uma equipe da PM chegou rapidamente, cercou a área, prendeu os suspeitos e resgatou a vítima.

. Pesquisa Quest aponta que se a eleição fosse hoje Lula venceria mais uma vez, a única pessoa que poderia lhe enfrentar nas urnas seria a Michelle, ex-primeira-dama, mulher de Bolsonaro.

. Sabe quando o Bolsonaro vai deixar a Michelle disputar a presidência?

. Dia de são nunca de tarde!

. Castração química de pedófilos não pode ser considerada um retrocesso civilizatório, mas a Plim! Plim! insiste que sim.

. Em 2026 o presidente Lula vai estar com 81 anos de idade!

. A avó do Macunaíma, pernambucana, morreu com 96, rachando lenha, enfiando linha em agulha, lavando roupa, louça, preparando seu leite de castanha diário e indo para o círculo de oração quase todos os dias na Assembleia de Deus em Porto Velho.

. Rachando lenha é só uma hipérbole!

. A ciência descobriu que o Macunaíma é melancólico com um agravante; do tipo obscuro!

. Achando pouco Deus o mandou para esse mundo no mês de fevereiro!

. A propósito, o carnaval de 2025 acontece no início do mês de março.

. Vai ser peito e bunda para todos os lados, em compensação retiros espirituais já estão sendo organizados.

. É a velha guerra entre os desejos da carne contra o espírito.

. Conselho do Macunaíma para o final de semana:

. Não bata, não chute, não espanque, nem mate sua mulher ou ex-mulher, vá na Boate Azul.

. Bom dia!