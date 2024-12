Confira 8 dicas para prevenir focos do mosquito com apenas 10 minutos por semana

O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, encontra nas residências o ambiente ideal para se proliferar. Estima-se que 75% dos focos do mosquito estejam dentro ou ao redor das casas. Nesse cenário, é fundamental que cada cidadão adote medidas simples para conter a proliferação. Com apenas 10 minutos por semana, é possível proteger toda uma comunidade.

Segundo a ministra Nísia Trindade, ao longo deste ano a população experimentou um aumento explosivo de casos, o que reforça a importância do cuidado. “Temos a fase que estamos agora de uma forte prevenção, controle dos focos. Mas sabemos que haverá casos de dengue. Para isso, temos de estar organizados. É a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) , a organização da assistência, do papel dos estados, dos governadores nesse processo. Por isso estamos fazendo esse Dia D”, destaca a ministra, reforçando o Dia D de mobilização nacional contra a dengue, a ser realizado neste sábado (14) , em todo o país.

Ações importantes no dia a dia

• Receba bem os agentes de saúde e de endemias: eles são fundamentais no controle do mosquito e na orientação sobre práticas preventivas.

• Esvazie garrafas PET, potes e vasos: mantenha esses recipientes secos e, se possível, armazene-os de cabeça para baixo para evitar o acúmulo de água.

• Guarde pneus em locais cobertos ou descarte-os adequadamente: Pneus expostos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito.

• Limpe bem as calhas de casa: folhas e detritos podem obstruir calhas, acumulando água parada.

• Mantenha caixas d’água, tonéis e outros reservatórios bem fechados e limpos: Certifique-se de que estão devidamente tampados para impedir a entrada do mosquito.

• Coloque areia nos pratos de vasos de planta: a areia absorve a água, evitando que se torne um criadouro.

• Amarre bem os sacos de lixo: lixos mal fechados podem acumular água e atrair o mosquito.

• Não acumule sucata e entulho: materiais descartados podem reter água e servir de foco para o Aedes aegypti.

Medidas adicionais de prevenção

• Utilize repelentes e roupas de mangas compridas: especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo.

• Instale telas em janelas e portas: isso impede a entrada de mosquitos nas residências.

A prevenção da dengue depende da eliminação dos criadouros do mosquito e da proteção contra suas picadas. Ao adotar essas práticas simples, a população contribui significativamente para a redução dos casos de dengue em sua comunidade. Lembre-se: a luta contra o Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos. Em caso de sintomas como dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, é fundamental procurar a unidade de saúde para os devidos cuidados.

Edjalma Borges/Ministério da Saúde