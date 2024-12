Virginia distribui envelope com dinheiro para funcionários na ‘festa da firma’ e web reage; VEJA VÍDEO

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe fizeram uma confraternização especial para seus funcionários, nesta sexta-feira (13), e um dos presentes causou grande surpresa entre os colaboradores e nas redes sociais.

A influencer também participou da brincadeira do amigo secreto com a equipe. Quem tirou Virginia foi Hudson, um dos funcionários. Ele presenteou a influenciadora com uma arte feita por ele. “Eu que fiz, eu pintei. Eu comecei a fazer como terapia”, contou ele.

Já Virgínia tirou Maressa, uma das babás de suas filhas. “É uma pessoa que está há bastante tempo na minha vida. É uma pessoa que além de ajudar muito, é uma grande amiga, é a Maressa”, afirmou ela que presenteou a funcionária com um vestido rosa.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Virginia mostrou os momentos da confraternização, que contou também com a presença dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de sua mãe, Margareth Serrão, e outros amigos.

Após a troca de presentes do amigo secreto, a família presenteou os funcionários com kits de Natal. Nele havia diversos presentes e um envelope preto que contia diversas notas de R$ 100.

A surpresa deixou a equipe da influenciadora atônita. “Obrigada! Que Deus te dê saúde e te abençoe sempre”, disse uma funcionária, visivelmente feliz, enquanto abraçava Virginia com o envelope em mãos.

https://twitter.com/i/status/1867639322666840362

Nas redes sociais, o gesto de Virginia foi amplamente comentado. “Ninguém fala o valor que recebeu e a gente fica curiosa, né? kkkk”, brincou uma seguidora. “Tá aceitando currículo?”, perguntou outra. “O meu não dá nem um bis kkkkkk”, completou mais uma.

Fonte: BNEWS