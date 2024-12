VÍDEO: Ex-secretário de Turismo argentino é baleado na cabeça ao entrar em comunidade por engano

O ex-secretário de Turismo de Bariloche, na Argentina, foi baleado na cabeça depois de entrar por engano no bairro Rio Comprido, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (12). Gaston Burlon foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo.

A vítima, que tem 51 anos, estava acompanhada da esposa e dos dois filhos. Eles pretendiam visitar o Cristo Redentor, mas o GPS do carro em que estavam indicou uma rota incomum. A Polícia Militar informou que agentes foram acionados para averiguar a entrada no hospital de um homem que havia sido “vítima de disparos de arma de fogo”. No local, os policiais constataram o fato.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, na rua Cândido de Oliveira, e socorreu o homem. O policiamento na região foi reforçado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) está investigando o caso. Ainda segundo o órgão, “a perícia foi solicitada para o local e familiares da vítima estão sendo ouvidos”.





Fonte: BNEWS