VÍDEO: Cachorra surda entra em conflito com irmã cega; entenda

Isabela Mendes é tutora de duas cachorrinhas, uma com deficiência auditiva e outra com deficiência visual, que entraram em conflito em um momento da rotina delas e a cena viralizou no TikTok.

O vídeo,postado na última quarta-feira (11), mostra a tutora explicando a situação das duas pets, já idosas. “Gente, é um problema aqui em casa porque essa cachorra aqui é surda e essa aqui é cega. Ela não vê que ela está aqui e ela não ouve que ela está chegando. É uma complicação para passar”, disse a humana sobre a cadelinha surda que estava dificultando a passagem da pet cega.

Isabela ainda contou que a cachorra com deficiência auditiva é brava, então tudo tem que ser feito com cuidado. “A gente tem que ir bem devagarzinho. Vem, Mel. E ela é brava. Ela vai bem devagarzinho. Vem, filha. Pode vir!”, disse para pet com deficiência visual, que passou devagar, mas com medo.

A postagem já conta com mais de 45 mil curtidas e com quase 200 comentários. “Lindas! Deus continue abençoando sua família!”, comentou uma seguidora. “Ô meu Deus, que família improvável e maravilhosa!!! Parabéns, moça!”, disse outra internauta.

Fonte: BNEWS