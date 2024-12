Programa da EBC traz canção de parteira acreana para homenagear o Reio do Baião

No Viva Maria da sexta-feira, 13 de dezembro, apresentadora Mara Régia relembra e faz uma narrativa do que seria um dos momentos históricos na cultura do Brasil. Foi neste dia, em 1912, que nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento. Conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Exú (Pernambuco). Mara Régia narra o que seria o trabalho da “samarica parteira”, que foi, inclusive, retratada em uma das canções de Luiz Gonzaga anos depois.

O programa de hoje, também, faz uma homenagem a estas mulheres com uma canção da parteira Maria Zenaide, de Marechal Taumaturgo (Acre), sobre as profissionais que garantem o advento da vida para muitos bebês.

Ouça aqui