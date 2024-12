PC do Acre e Polícia Federal realizam ação conjunta e prendem mulher com cocaína em Fortaleza

Na última sexta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), recebeu informações de que uma mulher estaria transportando aproximadamente dois quilos de cocaína em um voo do Acre com destino a Fortaleza, no Ceará.

Integração interestadual no combate ao tráfico, mulher é presa com cocaína ao desembarcar em Fortaleza. Foto: cedida.

Com agilidade, a equipe da Denarc acionou a Polícia Federal de Fortaleza, que prontamente montou uma operação para abordar a suspeita. A mulher foi detida no momento em que desembarcava no aeroporto, e os entorpecentes foram apreendidos. Durante a abordagem, com o auxílio de cães farejadores, os policiais federais localizaram a droga escondida no corpo da suspeita.

O delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, destacou a importância da colaboração entre as forças de segurança para o sucesso da operação. “Essa prisão demonstra o poder da articulação interestadual entre a Polícia Civil do Acre e a Polícia Federal. A integração das forças é fundamental para desmantelar rotas do tráfico e garantir que criminosos não escapem à justiça”, afirmou o delegado.

Cão farejador da Polícia Federal foi essencial para localizar a droga escondida no corpo da suspeita no aeroporto de Fortaleza. Foto: cedida.

A ação reflete o compromisso das instituições envolvidas em intensificar o combate ao tráfico de drogas, que frequentemente utiliza o Acre como rota para o envio de entorpecentes para outras regiões do país.

A mulher presa será encaminhada às autoridades competentes no Ceará e poderá responder por tráfico interestadual de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), com pena que pode variar de 5 a 15 anos de reclusão.