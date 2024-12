Mulher revela como viajar de graça em avião e viraliza na web; confira

Uma mulher viralizou nas redes sociais após revelar que conseguiu viajar de graça de avião. Em seu perfil oficial do Instagram, a tatuadora Isadora Lemos contou como usar o serviço de ‘carona da Força Aérea Brasileira’.

De acordo com a coluna Marie Claire, a moça se inscreveu no Correio Aéreo Nacional (CAN) e e viajou junto com a família em um avião de carga da FAB. Ela fez sua solicitação em uma terça-feira e viajou em uma quinta-feira.

No vídeo, ela explica como funciona a viagem e mostra detalhes do hangar e do avião.

“A FAB ela dá carona para civis brasileiros nos aviões de carga que precisam ir de uma cidade para a outra. Você precisa verificar a disponibilidade, se inscrever e aguardar ser chamado. Eu me inscrevi na terça e na quinta eu viajei, eu achei bem rápido. Mas a gente acabou esperando muito, o voo que saia às 11h só saiu às 13h”, contou ela.

Em seguida, ela mostrou a família deitada nos bancos e contou como se tranquilizou após decolar.

“O início é bem quente, mas depois que decola fica mais fresquinho. Pobre é feliz de qualquer jeito. Aqui a gente já estava no alto, vi que tinha dado tudo certo. E aí a gente foi começando a relaxar, achei que ia pegar no sono”, detalhou.

Isadora ainda surpreendeu ao mostrar que a tripulação entregou um lanche para a família. “Eles são tão fofos que eles dão até lanchinho. A gente levantou para comer, acabou despertando”, acrescentou.

Apesar da gratuidade, a tatuadora contou alguns dos perrengues. “A vantagem é ser de graça! Mas os perrengues são: Muito quente na decolagem; Demora mais um pouco; A subida e a decida são com emoção; Não poder escolher o dia; Risco de não poder embarcar pelo peso. Faria de novo? FARIA!”, legendou.

