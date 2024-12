Homem armado em possível surto é morto pela PM após confronto; VEJA VÍDEO

Um homem armado com uma faca e uma arma falsa foi morto a tiros pela Polícia Militar (PM) em São Carlos (SP), próximo ao Mercado Municipal, na tarde desta sexta-feira (13). Segundo a PM, ele aparentava estar em surto e chegou a bloquear a Rua Jesuíno de Arruda com objetos, impedindo o trânsito.

Testemunhas relataram que o homem proferia frases desconexas enquanto caminhava pela calçada por cerca de 20 minutos. Apesar de tentativas de imobilização com arma de choque e balas de borracha, ele não se rendeu e avançou em direção a pedestres, o que levou os policiais a usarem armamento letal para contê-lo.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo, mas o óbito foi confirmado no local por volta das 18h30. A identidade do homem não foi divulgada. A PM informou que havia suspeitas de que ele carregava um dispositivo explosivo, o que levou ao isolamento da área.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais tentaram utilizar uma arma de choque e dispararam tiros de borracha contra o homem, mas como ele não se rendeu, foi necessário o uso de armamento letal para contê-lo.

“Primeiramente foi utilizado a arma de incapacitação neuromuscular que a taser (arma de choque) para poder tentar cessar a ajustar agressão. Não obtivemos isso nisso. Posterior foi utilizado o os tiros de elastômero (bala de borracha), também sem sucesso. Ele estava muito transtornado. Então acabaram pegando alguns tiros [de borracha] nele, porém ele estava tão transtornado que isso daí não abalou ele. Ele transtornado correu para cima da população, que estava à sua esquerda, com a faca. Então assim foi necessário o uso da arma real, do tiro real, para poder cessar essa injusta agressão que ele poderia ter contra a população. Então para evitar maus maiores, foi necessário o uso do tiro real”, disse o tenente Carvalho, da PM, ao G1.

Fonte: BNEWS