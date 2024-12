HOJE É O DIA D: Saúde convoca a população para mobilização contra a dengue neste sábado (14)

Dia D de Mobilização contra a Dengue acontece amanhã (14), em todo o país. Realizada pelo Ministério da Saúde, a iniciativa reúne o governo federal, estados, municípios e a população para conter o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A mobilização é um chamado importante para que cada brasileiro adote medidas simples e eficazes para conter a proliferação do mosquito. “Com apenas 10 minutos por semana, é possível salvar vidas. Precisamos eliminar focos dentro de casa e descartar corretamente recipientes que acumulam água. Este é um esforço conjunto e contamos com a participação de todos”, afirma a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Mobilização por todo o Brasil

Durante o sábado, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uniformizados e identificados, visitarão residências em todo o país. Eles estarão orientando as famílias e ajudando a eliminar focos do mosquito. “Receber bem os agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para que a prevenção seja eficiente”, reforça a ministra.

Além disso, ações educativas, mutirões de limpeza e outras atividades de conscientização serão realizadas nas comunidades.

Prevenção é a melhor alternativa

Para conter a dengue, a principal medida é eliminar os focos de água parada, ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. É fundamental virar garrafas e recipientes com a boca para baixo, tampar caixas d’água, tambores e cisternas, além de limpar e trocar regularmente a água de vasos de plantas e pratos. Manter o quintal limpo também é essencial: terrenos baldios e áreas externas devem estar livres de entulhos, enquanto os pratinhos de plantas devem conter areia para evitar o acúmulo de água. O descarte correto do lixo é outra prática indispensável.

A limpeza frequente de recipientes que armazenam água, como bebedouros de animais -utilizando escova e sabão – deve ser uma rotina. Calhas também precisam ser inspecionadas e desobstruídas para prevenir o acúmulo de água. Objetos desnecessários, como pneus velhos, latas e plásticos, devem ser descartados ou armazenados de forma que não acumulem líquidos. Lonas e plásticos devem ser dobrados adequadamente para evitar a formação de poças.

A proteção contra as picadas do mosquito é outra medida importante. Utilizar telas em janelas e portas, aplicar repelentes durante o dia e vestir roupas claras que cubram braços e pernas são ações eficazes. Além disso, piscinas, fontes e reservatórios de água devem ser inspecionados regularmente, principalmente em áreas com grande incidência da doença. Participar de ações comunitárias como mutirões de limpeza e conscientizar vizinhos sobre os cuidados necessários fortalece o combate ao mosquito.

Em caso de suspeita de dengue, cujos sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e manchas na pele, é essencial buscar atendimento médico imediato. A prevenção continua sendo o melhor caminho contra a doença e cada cidadão tem um papel crucial nesse esforço coletivo.

Calhas também precisam ser inspecionadas e desobstruídas para prevenir o acúmulo de água (Foto: divulgação/MS)

Plano de ação e investimento ampliado

O Plano de Ação 2024/2025 do Ministério da Saúde busca reduzir os casos e óbitos por arboviroses com um investimento de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 50% em relação ao ciclo anterior. As ações incluem:

Novas tecnologias: uso de métodos inovadores, como o Wolbachia e mosquitos estéreis;

Vacinação: garantia de doses para o público-alvo;

Testagem: ampliação de insumos laboratoriais;

Controle vetorial: distribuição de inseticidas e biolarvicidas.

Cenário

Dados do Boletim InfoDengue mostram um aumento contínuo nos casos de dengue, especialmente no Sul e Sudeste. Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal estão entre os estados mais afetados.

Campanha nacional

O ministério reforça a segunda fase da campanha nacional de conscientização, com o slogan “Tem sintomas? A hora de ficar atento à dengue, zika e chikungunya é agora”. A campanha incentiva a população a buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ao identificar sintomas como febre, manchas vermelhas no corpo e dores atrás dos olhos.