Aluno de escolinha de futebol perde dedo da mão após explosão de bomba na sede de clube; veja o vídeo

Um menino de 11 anos, aluno da escolinha de futebol do Sport Club do Recife, perdeu um dos dedos da mão direita após uma bomba explodir na sede do time, no bairro da Ilha do Retiro, em Recife (PE) nesta quinta-feira (12).

Conforme relato do pai da criança, Estevão Francisco de Araújo, a bomba foi encontrada pelo menino dentro do clube, perto da quadra de basquete, e estourou na saída do local.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Erick Gabriel Gomes de Araújo, mais conhecido como Lalo, passa pelo portão de saída com mais duas crianças. Pouco tempo depois, o artefato explode.





Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital da Restauração, onde foi submetido a uma cirurgia na tarde desta quinta.

Erick perdeu o dedo indicador da mão direita e teve machucados no dedo polegar. Os estilhaços também atingiram outras partes do corpo, como o pescoço, o rosto e o tronco da criança.

Em nota, o Sport se pronunciou afirmando que fez contato com a mãe do menino para “auxiliar no que for necessário neste momento, assim como se coloca à disposição também das autoridades competentes para auxiliar na apuração do caso o mais rapidamente possível”.

“Um boletim de ocorrência foi registrado pelo clube visando a elucidação célere do incidente e a busca rápida pelos responsáveis”, finaliza o comunicado.

O menino participa, duas vezes por semana, de treinos na sede do clube e tem o sonho de ser jogador de futebol.

