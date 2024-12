Ações anti-fogo realizaram mais de 7 atendimentos no Acre em 2024, dizem bombeiros

O governo no Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, realizaram a apresentação de fechamento da Operação Fogo Controlado 2024 nesta sexta-feira, 13.

Com o apoio do governo federal, a operação atendeu mais de 7 mil ocorrências e tem como objetivo combater os incêndios que atingem o estado no período de seca, orientar a população sobre os riscos das queimadas e proteger os recursos naturais.

Com um comparativo do ano passado, o mês com mais focos de calor foi o mês de setembro, com um total de 8.655 focos, superando o ano passado, que obteve 6.559.

Operação obteve 1.291 ações preventivas, e 338.032 pessoas conscientizadas sobre os riscos que as queimadas trazem, com o município de Feijó apresentando 20% desse número. Gráfico: Ascom/Sejusp

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, explicou a atuação integrada das forças de segurança na Operação Fogo Controlado.

“Nós tivemos duas fases dessa operação, em primeiro momento com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, trabalhando na prevenção, e em segundo momento com a atuação mais efetiva do Corpo de Bombeiros”, destacou Gaia.

A operação conta com 16 bases operacionais instaladas em todo o estado, 25 viaturas empregadas, 184 militares no serviço diário e 129 no reforço operacional para garantir uma resposta rápida à população.

“Hoje é a apresentação dos resultados da operação, e como foi visto ao longo de 2024, toda a região amazônica foi muito atingida, aliás, todo o Brasil, mas o estado do Acre conseguiu manter os índices próximos daqueles que seriam adequados. A ordem de importância foi o principal fator diferencial para que a gente conseguisse conter o número de incidentes relacionados a incêndios ambientais no estado do Acre”, destacou Charles Silva, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Lançada em 20 de junho, a operação foi realizada em parceria com o Ministério da Justiça e o governo do Estado do Acre, destinando recursos para o custeio de diárias, manutenção de viaturas, combustíveis e passagens aéreas.

Bombeiros atuaram com ações em todo o estado. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O uso de tecnologias, parcerias estratégicas e ações de prevenção mostra o compromisso do Corpo de Bombeiros com o bem-estar da sociedade, desempenhando um papel fundamental no combate aos incêndios.