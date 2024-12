Tudo caminha para uma disputa dentro da direita no Acre; veja o que diz o Crica

Pode até surgir um nome alternativo dentro do bloco de esquerda, para disputar o governo em 2026. O problema é a ausência desse nome nos seus quadros, que seja capaz de brigar com chance contra as candidaturas da direita. Dentro deste cenário, tudo caminha para que se tenha duas candidaturas vindas da direita e do meio conservador, como as mais fortes na briga de 2026 pelo Palácio Rio Branco.

A vice-governadora Mailza Assis (PP) deve ser candidata, ancorada no fato do seu partido ter o maior número de prefeitos; e de ficar nove meses como governadora, caso se confirme a candidatura do governador Gladson Cameli ao Senado, porque este teria que deixar o cargo para se habilitar na disputa. O outro nome, bem mais popular, é o do senador Alan Rick (UB), que foi eleito enfrentando uma candidatura apoiada pela máquina do governo. Alan tem a vantagem de saber se comunicar e fazer um mandato com pautas positivas, que consegue que cheguem ao conhecimento do povão. Transita melhor no meio político que a Mailza. Descarta qualquer composição que passe pela retirada da sua candidatura ao governo. Já tem o Republicanos como aliado e pode ter o MDB, partido com o qual já abriu conversa inicial.

É cedo, muito cedo para se fazer projeção definitiva, mas o quadro da briga pelo Palácio Rio Branco em 2026, dificilmente, sairá deste quadro político.

NADA PESSOAL

Um leitor manda elogios ao BLOG e pede a publicação de uma denúncia com ataques pessoais ao prefeito Tião Bocalom. Agradeço o elogio, mas não publico nada sem provas e com cunho pessoal. Mesmo não concordando com as suas posições ideológicas radicais.

TROMBOU COM LEI

O vereador João Luz (PL), tanto procurou que achou e o MPF pediu ao MP do Acre, que o acione para a apuração de crimes de racismo e homofobia, contra o movimento LGBT, infrações previstas na legislação penal. Colocou um abacaxi no colo. Trombou com a lei.

SEM COMEMORAÇÃO

Foi divulgado um dado que o Bolsa Família beneficia em torno de 134 famílias, no Acre. Número longe de ser comemorado, porque escancara o fracasso do poder público na criação de empregos e geração de rendas.

PRAGA DO ÓDIO

Aos que rogam pragas contra a saúde do presidente Lula se aplica o ditado de que tudo o que você diz, você escuta; e que existe a lei espiritual do retorno. Não se brinca com a doença alheia. A que ponto chega o ódio……. .

SEM COMPOSIÇÃO

Pelo que tenho escutado de boa fonte, é mais fácil a vereadora Elzinha Mendonça (PP) -que continua candidata – fazer uma composição para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco com o candidato e vereador eleito Joabe Lira (UB), do que com o outro postulante ao cargo, vereador Samir Bestene (PP).

CRUZOU A LINHA VERMELHA

O senador Márcio Bittar (UB) cruzou a linha vermelha do radicalismo, ao debitar na conta da ministra Marina Silva e ao movimento ambientalista a ação do crime organizado – facções – na Amazônia. Nada a ver, Bittar!

UMA PERGUNTA

Em São Paulo e Rio de Janeiro não existe com intensidade a atuação forte do movimento ambientalista, como na Amazônia; e é onde se concentra o comando dessas organizações criminosas. A criminalidade não tem nada a ver com os ambientalistas.

NÃO DEU CERTO

O senador Alan Rick (UB) pode se preparar para um movimento vindo dos assessores que orbitam no poder estadual, numa tentativa de desidratar apoios à sua candidatura ao governo. Isso foi tentado contra ele, na última eleição ao Senado, e não deu certo: se elegeu.

FECHO COM O ULYSSES

Minha identificação com as posições ideológicas do deputado federal Coronel Ulysses Araújo (UB), é zero. Mas, eu fecho com a sua ação parlamentar de endurecer contra a soltura de presos reincidentes, nas audiências de custódia. Como, também, negar liberdade provisória para quem é preso mais de uma vez por crime. Foi realista ao apoiar o projeto com estas normas.

FATO A REGISTRAR

Fato positivo deve ser registrado. É o caso da posse da Coronel Marta Regina como comandante-geral da Polícia Militar do Acre. É a primeira mulher a chegar ao posto mais alto da PM-AC, que era um reduto masculino.

TUDO PARA SER MELHOR

Por ter um bom número de novos vereadores com independência financeira e política tendo sido eleitos na última eleição, é de se esperar que a próxima legislatura na Câmara Municipal de Rio Branco seja menos bajuladora da PMRB que a atual. O Legislativo é palco para debates.

VOZ SOLITÁRIA

A vereadora Elzinha Mendonça (PP) foi a única voz independente na legislatura que se finda, na cobrança de pautas vindas da população para a PMRB. Os vereadores que primaram por ser um puxadinho do prefeito Tião Bocalom, não foram reeleitos. Um exemplo para quem está chegando.

AFASTAR VEREADORES

Nas conversas com fontes do grupo dominante do MDB, dá para sentir que, caso Marcus Alexandre seja candidato a deputado estadual; de cara afasta os vereadores do partido que vão disputar vagas na ALEAC.

CENÁRIO VAI DIZER

Ele diz que cumpre os quatro anos. Mas, na política nada é imutável. Caso o cenário lhe seja favorável em 2026, não ficarei nem um pouco admirado se o prefeito Tião Bocalom optar por disputar um mandato de governador. Anote, para conferir no devido tempo.

QUESTÃO DE TEMPO

A entrada do senador Márcio Bittar no PL – partido que já domina no estado – é apenas questão de tempo. É a sigla pela qual disputará a reeleição.

POSIÇÃO CLARA

O senador Alan Rick (UB) mandou postagem esclarecendo que não busca o fim do programa Revalida. E que sua proposta quer apenas evitar que o médico formado no exterior não tenha que passar por dupla avaliação, tendo que fazer também o exame de Proficiência, porque as duas provas têm o mesmo objetivo. Fica registrada a real intenção da sua posição.

CANSADO DE OUVIR

Não tenho nem conta das vezes que ouvi amigos policiais reclamarem que eles prendem um infrator mais de uma vez em poucos dias, e quando chega na Audiência de Custódia, ele é liberado. Tem que haver modificação na legislação endurecendo a soltura.

FALTOU PÚBLICO

Leio que faltou público aos atos do PT convocados para todo país, para bradar pela prisão de Bolsonaro, indiciado pela PF por tentativa de golpe de estado. O PT nem repercutiu a manifestação em suas redes sociais.

FEZ BONITO

Mesmo sendo goleado pelo Pachuca e ficando fora do mundial, o Botafogo fez bonito este ano, sendo campeão brasileiro e da América do Sul. Pode comemorar, Osmir Lima – um dos cem torcedores do time no estado.

FRASE MARCANTE

“Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva”. Bertolt Brecht.