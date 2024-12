Mototaxistas não vão mais pagar taxa de licenciamento no Estado do Acre

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, na noite desta quinta-feira, 12, o projeto de lei nº. 298/2024, que concede isenção de pagamento da taxa de renovação de licenciamento aos mototaxistas em todo o território do estado. A medida entra em vigor em janeiro de 2025.

O licenciamento do veículo é uma taxa do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) vinculado ao veículo, que permite a circulação de um automóvel nas vias públicas e deve ser renovado anualmente.

Sensível às causas desses trabalhadores, o governador Gladson Cameli destacou: “nada mais justo do que proporcionar esse benefício a esses trabalhadores que tando batalham de sol a sol para garantir o sustento de suas famílias.

De acordo com a presidente Detran/AC, Taynara Martins, o projeto de lei atende a um pedido do governador aos trabalhadores que tanto se dedicam a transportar pessoas todos os dias.

“Isso é resultado de um esforço conjunto entre Estado e a autarquia estadual de trânsito para beneficiar esses autônomos na capital e interior. Assim como entregamos este ano mais de três mil capacetes aos mototaxistas, nosso objetivo é melhorar a vida dessas pessoas e suas famílias, proporcionando economia e mais geração de renda”, declarou Taynara.