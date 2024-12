Conab anuncia chegada de 200 toneladas de milho a preços acessíveis para pequenos produtores do Acre

A partir deste mês, 200 toneladas de milho chegam à unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Rio Branco/AC para abastecimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB). O objetivo da ação é oferecer milho dos estoques públicos a preços acessíveis para pequenos criadores de animais, com o intuito de apoiar a alimentação animal de seus plantéis. O milho está disponível para venda no valor de R$ 87,00 a saca, até esta sexta-feira (13), com preços reajustáveis quinzenalmente, de acordo com o mercado atacadista local.

O público-alvo são pequenos produtores rurais que atendem a requisitos como a comprovação de atividade com criação de animais (por meio de DAP ou CAF) ou que possuam uma área equivalente a 10 módulos fiscais. Avicultores, suinocultores, bovinocultores, caprinocultores, ovinocultores, bubalinocultores, coturnicultores e aquicultores podem acessar o serviço.

Para garantir o atendimento, é necessário que os interessados realizem o cadastro previamente, que pode ser feito através do portal da Conab, por meio do Sican, ou na própria unidade regional com a documentação exigida. A quantidade máxima de milho disponível para cada produtor é limitada a 10 toneladas por mês, com o objetivo de beneficiar um maior número de criadores, considerando a capacidade do armazém local.

No estado do Acre, atualmente, estão cadastrados 783 criadores, com a expectativa de atender cerca de 50% desse total na unidade de Rio Branco. Desde o início do programa, já foram comercializadas 1.167 toneladas de milho, beneficiando aproximadamente 300 pequenos criadores. A quantidade de milho disponível para o ProVB no estado é de 399.188 kg, o que garantirá o abastecimento da demanda local e continuará a oferecer suporte à alimentação animal dos pequenos produtores.