Vídeo: Juíza afirma a réus por tráfico que “pessoas brancas devem dar exemplo”

Sentença foi julgada pela juíza da Vara de Custódia do Tribunal de Justiça de Goiás, em novembro | Bnews - Divulgação Foto: Reprodução

A juíza titular da Vara de Custódia do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Ana Cláudia Veloso Magalhães, disse que “pessoas brancas com nível elevado” devem “dar exemplo para a sociedade”. A afirmação foi feita em sessão no dia 21 de novembro, após a magistrada julgar três réus acusados de tráfico de drogas na capital goiana.

“É com o olhar de muita tristeza que temos, nesse caso, pessoas que moram nos mais caros endereços da cidade, pessoas brancas com nível escolar elevado, que deveriam dar exemplo para a sociedade, trabalhando para edificar a sociedade. E não [trabalhar] por dinheiro, traficando drogas, objetivando matar nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, querendo destruir deliberadamente, dolosamente, nossas famílias”, disse.

Segundo o site Metrópoles, os acusados foram dois homens e uma mulher pegos em flagrante com porções de maconha. Eles moram nos bairros Setor Marista, Setor Oeste e Setor Crimeia Leste, sendo os dois primeiros considerados áreas nobres de Goiânia.

Não foi a primeira vez que a juíza fez comentários sobre a cor da pele dos réus ao proferir suas sentenças. Em 8 de novembro, a juíza converteu em preventiva a prisão de um homem suspeito de estuprar e obrigar mulheres a se prostituírem.

“Um homem que tem coragem de estuprar uma mulher não é homem. Um homem de verdade não estupra, não maltrata. Esse senhor mora num dos endereços mais caros de Goiânia, é branco, não vai nem falar que é racismo estrutural. Tem cultura, dinheiro e poder. Deveria estar dando exemplo para a sociedade”, afirma a juíza.

Com um extenso currículo no direito, a magistrada tem 57 anos, dos quais 36 são dedicados ao direito, além de ser mestra em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal.

Fonte: BNEWS