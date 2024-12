O incidente ocorreu na última quinta-feira, 5, enquanto o avião se preparava para pousar no Aeroporto Xiamen Gaoqi, na China. O registro mostra o avião Air China Airbus A320-214 colidindo com as aves que foram lançadas em direções diferentes. O encontro não causou dano à aeronave, mas os animais não resistiram.

Reprodução/CorresponsalNet/Youtube