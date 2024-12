Os últimos preparativos para a virada do ano com o Réveillon da Família em Rio Branco

Para tratar sobre a organização de um dos eventos mais esperados, o Réveillon da Família, tradicional festa de virada de ano, representantes do governo do Estado, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), e Economia Solidária reuniram-se nesta quarta-feira, 11, no auditório da Acisa, em Rio Branco.

“Já estamos nos preparativos de mais um evento de fim de ano, e por determinação do governador Gladson Cameli, esse será o Réveillon da Família, que contará com muitas atrações, além de segurança privada, bandas nacionais, locais. Tudo está sendo preparado com muito carinho para que a nossa população possa se divertir de maneira alegre e segura”, afirma o coordenador de eventos do governo, Júlio César Farias.

O evento irá acontecer no Estádio Arena da Floresta, com início marcado para às 19h, indo até as 6h da manhã. O evento que promete celebrar a chegada de 2025 irá contar com atrações musicais, quando o público poderá prestigiar os shows de Léo Magalhães e Wanderley Andrade, além da participação de quatro bandas locais.

Impulsionar a economia local tem sido um dos principais intuitos da grande festa de fim de ano, com a geração de postos de trabalho temporários e movimentação do comércio durante o período de fim de ano, explica o presidente da Acisa, Marcelo Moura.

“Nós já fizemos vários eventos em parceria com o governo. Esse é um evento com uma parceria tripla, governo, prefeitura e a Acisa, com uma estrutura maravilhosa para o Réveillon da Família. A nossa parceria tem o objetivo de aquecer o comércio de Rio Branco, seja na venda das confecções, no salão de beleza, dos hotéis, na alimentação, por meio da economia solidária, e a Acisa é isso, 113 anos defendendo os interesses dos empreendedores. A gente entende que essa parceria é importante para criar um calendário cultural que traga bem-estar, que traga qualidade de vida para a nossa população, mas também aqueça a economia”, disse.

Além da programação musical, a população irá prestigiar um show pirotécnico de fogos de artifício sem estampido, proporcionando uma experiência visual repleta de cores e emoção, respeitando o bem-estar de animais e pessoas sensíveis ao som intenso dos fogos.

“O público pode esperar a qualidade que será esse evento. Estamos atentos e nos preocupamos com os mínimos detalhes em todos os eventos. E esse ano, além das melhores atrações locais, temos dois shows nacionais muito populares. São artistas populares que vão agradar de A a Z, vão agradar as grandes massas. A população vai prestigiar uma decoração bonita, ou seja, as pessoas podem criar uma grande expectativa pois, a exemplo de eventos anteriores, realizados pela Acisa em parceria com o governo do Estado e com a prefeitura, esse vai ser um grande sucesso e, com certeza, vamos todos entrar 2025 ‘com o pé direito’”, pontua Leôncio Castro, coordenador de eventos da Acisa.