Não apostem em racha entre Bocalom e Alysson! Uma análise da relação do prefeito eleito e seu vice

Rumores de bastidores sugerem que Alysson Bestene (PP), vice-prefeito eleito, está insatisfeito com o prefeito reeleito, Tião Bocalom (PL). Entretanto, isso não é verdade. Em uma entrevista recente, Alysson afirmou que foi eleito para ocupar o cargo de vice-prefeito, pronto para substituir Bocalom quando necessário e que a decisão sobre a equipe é responsabilidade do gestor.

Além disso, Alysson poderá assumir o cargo de titular já nos primeiros dias de janeiro, quando o prefeito Tião Bocalom se ausentar para os primeiros 20 dias de descanso em quatro anos. Importante ressaltar que Bestene nunca reivindicou nenhuma secretaria na gestão futura.

“Tenha fé em Deus/ tenha fé na vida/ tente, tente outra vez”. (Raul Seixas, morreu de cirrose hepática)

. Em 2026, o presidente Lula estará com 82 anos de idade e Bolsonaro inelegível, ou seja, um bom momento para virar a página.

. Fonte próxima a vice-governadora Mailza Assis garante que ela só vai se movimentar politicamente quando o governador Gladson Cameli autorizar;

. Não quer parecer que está agindo à revelia dele!

. Tem mais:

. Estará pronta para discutir a construir alianças para 2026, porém, com uma ressalva:

. Sem faca no pescoço!

. No início do governo de Gladson os deputados tentaram uma confronto direto com ele; o então chefe da Casa Civil, hoje conselheiro do TCE, José Ribamar (a mando do governador) exonerou mais de 400 apaniguados políticos dos parlamentares.

. Como dizia a avó do Macunaíma:

. “Foi um santo remédio”!

. Hoje, o deputado Nicolau Júnior (PP), defende uma conversa pessoal dos deputados com o governador.

. Consta que não querem nada, só dá um abraço de confraternização.

. Fez lembrar o J. Conde, Difusa Acreana, Miscelânia Musical, década de 70:

. “Aquele abração que não é de Tamanduá”!

. Você já viu o tamanho das unhas do Tamanduá Bandeira, Macunaíma?!

. Já o Estevão Bimbi, o Bimbão, era um profeta:

. “Ôh mundo cão”!

. Todas as guerras no Oriente Médio vão gerar uma paz duradoura e não a 3ª guerra mundial ou o fim do mundo.

. Essa conversa mole de fim do mundo é antiga; alguns se aproveitam para tocar o terror nas mentes mais frágeis.

. Sentindo prazer na enfermidade do Lula? Cuidado!!!

. “A medida com que medires, serás medido”!

. A sepultura nivela todos os homens!

. Bom dia!