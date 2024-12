Debochado, homem dá rolezinho e faz vídeo em viatura furtada do Corpo de Bombeiros Militar

O vídeo de um jovem dirigindo a viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) furtada durante um salvamento, na DF-459, vai ajudar a Polícia Civil do Distrito Federal a identificar o suspeito de cometer o crime, ocorrido no último domingo (8/12). Nas imagens, um rapaz aparece dirigindo a caminhonete e debocha do crime. Na filmagem só aparece um jovem, mas é possível ouvir outros homens rindo e zombando do crime: “Caralho, o desgraçado roubou a viatura, parceiro. Veio lá do DF o desgramado”, disse um dos amigos.

O caso aconteceu na via que liga Samambaia a Ceilândia. O vídeo obtido pela coluna Na Mira mostra o suspeito sorrindo e mostrando os dedos indicadores para o alto, enquanto um colega o filma dentro da viatura, uma Mitsubishi L200 vermelha.

O autor da filmagem se diverte com o crime do parceiro. “Pega a fita, o bicho roubou uma viatura lá do DF, meteu o louco.” O Metrópoles borrou o rosto do jovem que conduz o carro oficial, uma vez que não há confirmação sobre a idade do rapaz.

Assista ao vídeo:

O furto aconteceu na madrugada de domingo, enquanto o CBMDF atendia a vítimas de uma colisão entre carro e poste. O motorista da caminhonete furtada havia se deslocado até o local do acidente para verificar se a equipe de atendimento precisava de apoio.

Chegando lá, o militar que dirigia a caminhonete desceu para sinalizar a pista. Neste momento, um ladrão embarcou no veículo e fugiu rumo a Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, por volta das 2h.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) recuperou a viatura horas depois, pouco antes do meio-dia. O CBMDF confirmou o furto. Como o veículo não sofreu avarias, foi reintegrado à frota da corporação.

A Polícia Civil do DF (PCDF), por meio da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), investiga o caso.

Acidente terminou em morte

O acidente para o qual o CBMDF foi acionado na DF-459 resultou na morte de um homem de 33 anos. Ele dirigia um Renault Logan prata quando bateu em um poste de energia elétrica. Os militares já o encontraram em parada cardiorrespiratória e, após tentativa de reanimação, o óbito foi confirmado.

Além do motorista, uma passageira de 36 anos estava no veículo. Ela ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, os militares encaminharam a vítima ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com afundamento na parte frontal do crânio.