Com 75,2% de cobertura, Acre tem a menor taxa de sinal de internet nos domicílios

Diverse Asian girl looks through futuristic teal coloured bokeh - Millennial woman looking at camera with advanced fibre optic technology - Next generation super fast internet and optical tech concept

Diverse Asian girl looks through futuristic teal coloured bokeh - Millennial woman looking at camera with advanced fibre optic technology - Next generation super fast internet and optical tech concept

O Censo Demográfico 2022 registrou pela primeira vez os números de pessoas com acesso à Internet no Brasil. Nesse ano, 89,4% da população brasileira residia em domicílios com acesso à Internet. Entre as unidades da federação, o Distrito Federal registrou a maior proporção, com 96,2% da população. Por outro lado, o Acre teve a menor, com 75,2%.

Os dados são do “Censo Demográfico 2022: Características dos domicílios – Resultados preliminares da amostra”, divulgado hoje (12) pelo IBGE.

Nenhum município registrou 100% da população residindo em domicílios com acesso à Internet. Porém, em 179 municípios a proporção de acesso domiciliar à Internet superava 95% da população, sendo 98 destes na Região Sul. Entre os 10 municípios com maiores percentuais de acesso domiciliar à Internet, 8 se localizavam em Santa Catarina. No outro extremo, 33 municípios registraram menos da metade da população com acesso domiciliar à Internet, dentre os quais 32 se localizavam na Região Norte.