Colégio de Aplicação divulga listas de sorteados e de espera para 2025

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (CAp/Ufac) publicou nesta quinta-feira, 12, as listas com os nomes dos candidatos sorteados e daqueles que compõem a lista de espera para o ano letivo de 2025. O sorteio público ocorreu no dia 10 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal Ufac TV no YouTube.

As vagas contemplam o Pré-Escolar II, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, abrangendo diferentes séries e faixas etárias. Para o Pré-Escolar II, foram disponibilizadas 20 vagas para crianças que completam cinco anos até 31 de março de 2025. Já no Ensino Fundamental, há listas de espera para as séries do 1º ao 5º ano (15 vagas por série) e para o 6º ao 9º ano, com 45 vagas para o 6º ano e 35 para cada uma das demais séries. No Ensino Médio, as listas incluem 35 vagas de espera para a 1ª e a 2ª série.

O período de inscrições para o processo seletivo ocorreu entre os dias 18 e 23 de novembro, exclusivamente pelo site do Colégio de Aplicação. A lista completa dos candidatos selecionados e da lista de espera pode ser conferida abaixo, nos portais oficiais do CAp e da Ufac ou clicando aqui.