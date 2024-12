VÍDEO: Homem é preso suspeito de esfaquear esposa no meio da rua e ferir filho de 13 anos

Um homem foi preso suspeito de esfaquear e matar a companheira, de 37 anos, no meio da rua, em plena luz do dia. A situação aconteceu no bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (10). Um adolescente de 13 anos, filho do casal, sofreu ferimentos leves no braço e foi liberado depois de ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O acusado tem 30 anos e foi identificado como Marcus Vinícius Lopes. A Polícia Militar (PM) informou que, quando os militares chegaram ao local, Katy Emanuela da Costa já estava morta. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em depoimento aos policiais, o suspeito confessou o crime, e disse que teria visto mensagens e vídeos no celular da esposa que indicavam uma suposta traição. Ele também disse que agrediu Katy e a esfaqueou ainda dentro de casa. Depois disso, ela foi para a rua pedir socorro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Marcus Vinícius esfaqueando a esposa na calçada, enquanto outros vizinhos testemunham a cena.

O homem ficou ferido após ser agredido por populares e foi levado para o Hospital Odilon Behrens. Ele tinha ferimentos leves nas pernas e braços. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante do suspeito por feminicídio e tentativa de homicídio contra o adolescente. Katy Emanuela tinha sete filhos com Marcus Vinícius e um filho de outro relacionamento.





