VÍDEO: Gatinha CLT conquista web com cargo importante em pet shop

Uma gatinha mostrou que a vida não está fácil nem para os animais de estimação, após aparecer ‘trabalhando’ em um pet shop e desempenhando uma importante função no local: a de caixa.

No vídeo compartilhado no Instagram, a felina de pelagem branca apareceu carregando um crachá no pescoço com um QR Code que servia para os clientes realizarem o pagamento, mostrando que ela é apenas mais uma CLT.

“Achamos a função perfeita”, declararam na legenda da publicação que viralizou e atingiu 246 mil curtidas.

A presença da gata no local inusitado divertiu os internautas. “Só uma pergunta, assinaram a carteira?”, “Deixe ela que ela é do financeiro”, “Trabalhando demais. Vou denunciar ao sindiGATO” e “Até a gata tá trabalhando em escala 6×1”, brincaram nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS