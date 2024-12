Therian? Mulher obcecada por onça usa figurino chocante para festa temática; ASSISTA

Uma mulher conhecida como Branca a Fatal, do Maranhão, despertou a curiosidade dos internautas ao realizar uma festa temática de onça, animal pelo qual é apaixonada, usando um figurino impressionante e se locomovendo como o felino.

No vídeo compartilhado no TikTok na segunda-feira (9), Branca surgiu com um macacão que replicava a pelagem na onça, enquanto engatinhava até chegar à mesa principal da festa. No local, algumas pessoas filmaram a cena inusitada que viralizou nas redes sociais e atingiu 2,4 milhões de visualizações.

Nos comentários, alguns internautas acharam o momento cômico, enquanto outros questionaram a sanidade de Branca. “Meu Deus bem que o povo da igreja fala”, brincou uma. “Meu próximo aniversário vai ser assim”, declarou a segunda pessoa, inspirada. “As crianças rachando o bico kkkkkk”, reparou outra usuária da plataforma.

O registro fez com que diversos internautas comparassem a fã das onças com uma therian. “Therian no interior do Maranhão”, disse uma internauta. Os therians são pessoas que se vestem, agem e identificam-se como animais. No entanto, o sentimento de Blanca pelo animal é apenas de admiração.

Confira:

Fonte: BNEWS