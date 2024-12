Setor de serviços do Acre registra recuo de 3% em outubro, mostra IBGE

Em outubro de 2024, o volume de serviços no Brasil cresceu 1,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços atinge novo recorde da série histórica e está 17,8% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).

Em relação a outubro de 2023, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu 6,3%, sétimo resultado positivo consecutivo. O acumulado no ano chegou a 3,2% frente a igual período de 2023 e o acumulado em doze meses avançou 2,7%, maior taxa desde fevereiro de 2024 (2,8%).

No Acre, o setor teve queda de 3,0% em outubro em relação ao mês anterior. Na comparação ao resultado do mesmo mês do ano passado, a redução é ainda maior: -6,1%.

O volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da federação em outubro de 2024, ante o mês imediatamente anterior, acompanhando o avanço observado no resultado do Brasil (1,1%) – série ajustada sazonalmente. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo (1,2%), do Rio Grande do Sul (5,1%) e do Paraná (2,1%), seguidos por Bahia (3,5%), Pernambuco (4,3%) e Santa Catarina (1,9%). Em contrapartida, o Rio de Janeiro (-1,8%) exerceu a principal influência negativa do mês, seguido por Amazonas (-4,2%) e Piauí (-3,5%).

Na comparação com igual mês do ano anterior, a expansão do volume de serviços no Brasil (6,3%) foi acompanhada por 22 das 27 unidades da federação. A contribuição positiva mais importante ficou com São Paulo (8,6%), seguido por Paraná (9,3%), Santa Catarina (12,7%) e Rio de Janeiro (2,5%). Em sentido oposto, Rio Grande do Sul (-3,8%) liderou as perdas do mês, seguido por Mato Grosso (-2,9%) e Mato Grosso do Sul (-4,1%).

No acumulado do ano, frente a igual período do ano anterior, o avanço do volume de serviços no Brasil (3,2%) se deu de forma disseminada entre os locais investigados, já que 20 das 27 unidades da federação também mostraram expansão na receita real de serviços. O principal impacto positivo em termos regionais ocorreu em São Paulo (4,9%), seguido por Rio de Janeiro (3,5%), Santa Catarina (6,5%), Paraná (4,1%) e Minas Gerais (1,9%). Por outro lado, Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso (-9,0%) registraram as influências negativas mais importantes sobre o índice nacional.