Sem sequelas, presidente Lula deve voltar às atividades na próxima semana

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por um procedimento para drenar uma hemorragia intracraniana nesta segunda-feira (10/12). De acordo com a equipe médica, Lula reagiu bem ao procedimento, está lúcido, sem nenhum comprometimento cerebral e deve voltar às atividades na próxima semana.

Em uma rede social, a primeira-dama Janja Lula Silva agradeceu as boas energias e reforçou que a cirurgia realizada foi bem-sucedida. “[Lula] está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta”, declarou.

Lula foi ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta segunda (9/12), devido a um mal-estar, acompanhado por dores de cabeça, passou por uma ressonância magnética, que detectou uma hemorragia intracraniana de um hematoma decorrente do acidente domiciliar ocorrido em 19 de outubro. O presidente, então, foi transferido para a unidade do hospital, em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico.

O procedimento realizado, conhecido como trepanação, trata-se de perfurações feitas no crânio. No caso de Lula, foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

De acordo com o médico do presidente, Roberto Kalil, os orifícios feitos no crânio de Lula são pequenos e terão cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura. Ainda segundo a equipe médica, a cirurgia durou aproximadamente duas horas e Lula não tem nenhuma lesão cerebral, com as funções neurológicas preservadas. O hematoma que foi drenado não causará sequelas, porém, o presidente ficará em observação na UTI pelas próximas 48 horas.